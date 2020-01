Francesca Barra in ospedale: cos’è successo all’attrice?

Ed è tramite un post su Instagram, che Francesca Barra ha comunicato ai suoi follower di essere stata sottoposta ad un intervento chirurgico presso l’ospedale Niguarda Ca’ Grande di Milano. Nella foto si vede la giornalista, distesa sul letto di degenza, in pigiama e con la flebo al braccio.

Nel post in questione, la moglie di Claudio Santamaria non ha spiegato il motivo per cui ha subito l’intervento ma ironizza sull’oroscopo di Branko che, a quanto sembra, ha prospettato al segno della bilancia un periodo di ‘sfiga’. Francesca ha, inoltre, comunicato ai medici di voler essere presente al programma di Piero Chiambretti, La Repubblica delle Donne, alla puntata che andrà in onda il prossimo mercoledì. I dottori però le hanno risposto che potranno concederle questo ‘favore’ solo se il presentatore

«…mi mette un lettino stile Amanda Lear sul palco».

Francesca Barra, nata nel 1978, è una giornalista, scrittrice, conduttrice televisiva e radiofonica ed ex politica italiana. Mamma di tre bambini nati dal matrimonio con Francesco Molfino, durato dal 2005 al 2016: Renato, Emma Angelina e Greta. Un anno dopo dalla loro separazione, la Barra ha iniziato una relazione sentimentale con Claudio Santamaria, celebre attore e doppiatore italiano. Il loro amore è però cominciato probabilmente quando entrambi si incontrarono in Basilicata all’età di 11 anni. Molti anni più tardi, nel 2017, secondo quanto ha raccontato la giornalista a Verissimo.:

«Una sera siamo usciti a cena senza doppi fini e abbiamo chiacchierato fino alle 4 del mattino. Poi ci siamo seduti su un marciapiede vicino al Colosseo e lì qualcosa è successo».

Nello stesso anno i due hanno deciso di vivere una vita insieme sposandosi ben due volte: la prima a Las Vegas nel novembre del 2017 e la seconda in Italia, a Policoro in Basilicata, nell’estate del 2018. Eventi caratterizzati da molta felicità… Felicità che però viene messa alla prova da un momento, descritto su instagram proprio da Francesca come «uno dei momenti più dolorosi della nostra vita»… La perdita del bimbo che aspettava da suo marito. Lutto che la coppia è riuscita a superare con il forte amore reciproco.

Nel frattempo il post su Instagram di Francesca sul recente ricovero, è stato commentato dai tanti follower della giornalista che le hanno augurato una veloce guarigione e un grossissimo in bocca al lupo.

LEGGI ANCHE: Giulia De Lellis come Taylor Mega, derubata in casa.