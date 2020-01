Francesca Cipriani: su Instagram la foto della Pupa che ha ‘scioccato’ i fan

Stasera, martedì 7 gennaio, avrà inizio su Italia 1 La Pupa e il Secchione e Viceversa, il programma cult di EndemolShine Italy che sarà condotto da Paolo Ruffini, affiancato dall’esuberante Francesca Cipriani.

Nel frattempo, la showgirl, che su Instagram ha raggiunto la quota niente male di un milione di follower, sta incantando con fotografie che mozzano il fiato ma anche pregne di ironia.

Questo è il caso, ad esempio, di una foto scattata alle Bahamas con un cocco in mano e la didascalia: «Vediamo se mi conoscete: Qual è il mio cocktail preferito? A: Mojito; B: Spritz; C: Analcolico alla frutta».

Di certo, in pochi si saranno concentrati sul quiz della 35enne di Popoli perché l’attenzione è inevitabilmente spostata altrove…

Quasi 40mila piace, poi, per un altro scatto dove stavolta protagonista è il ‘mitico’ lato B della Cipriani, con un costume verde che non lascia nulla all’immaginazione e un hashtag orgoglioso nella didascalia: #nomakeup, sottolineando così che non ci sono né trucchi né inganni.

Francesca Cipriani, insomma, diverte e incanta sui social media con le sue ‘gemelle’, come spesso le chiama Barbara D’Urso che spesso la invita nelle sue trasmissioni per dare un tocco di brio alle discussioni.

Non ci resta ora che seguire Francesca Cipriani a La Pupa e il Secchione e Viceversa, al fianco di Paolo Ruffini. Tra l’altro, in pochi si ricordano che l’abruzzese vinse la seconda edizione del reality in coppia con Federico Bianco.

L’appuntamento è, quindi, su Italia uno e la trasmissione sarà suddivisa in sei appuntamenti non più con la classica conduzione in studio ma all’interno di una villa dove vivranno tutti i protagonisti dello spettacolo televisivo.

Due le squadre che si affronteranno a colpi di prove di astuzia, ingegno e cultura generale, nonché in test di abilità fisica, forza e destrezza. Chi la spunterà?

