Qual è la malattia dell’attrice e imitatrice Francesca Manzini?

Quando affronti una malattia, di quelle invasive, il mondo ti crolla addosso. Puoi reagire o crogiolarti sul tuo dolore o reagire.

E la reazione è stata la scelta di Francesca Manzini, imitatrice, attrice, showgirl e artista della nostra televisione italiana, diventata popolarissima grazie ad Amici celebrities. La Manzini nei giorni scorsi ha dovuto affrontare un male grave, gravissimo, di quelli che incide la vita di una donna: il tumore al collo dell’utero.

Un problema comune, risolvibile ma che lì per lì è sempre una operazione che tocca la tua più alta intimità. Un problema che, lo sanno benissimo i suoi fan, ha toccato un’altra grande cantante italiana e reduce di Amici, per ben due volte: Emma Marrone.

Per chi non lo sapesse, il tumore al collo dell’utero è una malattia dovuta alla moltiplicazione incontrollata di alcune cellule anomale posizionate a livello della giunzione squamo – colonnare che si trasformano in cellule maligne. Il tumore della cervice uterina rappresenta nel mondo la prima causa di morte per neoplasia ginecologica e quasi la metà dei casi si registra tra le donne di età compresa tra i 35 e i 55 anni. Bisogna sempre, quindi, prevenire direttamente con la cura.

Un dolore che ha raccontato sui suoi social dove ha dichiarato il giorno prima dell’operazione dello scorso 19 dicembre: «Domani a quest’ora io chiuderò gli occhi per un po’. Perché sconfiggerò un piccolo male che mi ha toccata. Ho voluto dirvelo qui perché è il posto che mi rappresenta – ha aggiunto, indicando il mare alle sue spalle -, ciò che sono e non volevo farlo in una camera d’ospedale o a casa. Non voglio insegnare niente a nessuno e non sono nessuno per farlo. Però il bello del male è che ti fa guardare avanti e ti fa semplificare i tuoi giorni, scusate il gioco di parole, semplicemente. Quindi pensate solo a ciò che è necessario pensare solamente nel momento in cui si presenta la necessità di farlo».

Su Instagram la ragazza ha 75mila e 600 follower. Tutti fedelissimi. Parole forti e toccanti che hanno fatto schierare il web al fianco di una ragazza che ha avuto una vita tutt’altro che facile. Come lei stessa ha raccontato, non ha mai avuto un aiuto dai suoi genitori o semplicemente un padre capace di darle un abbraccio.

Adesso è in fase di ripresa e ha persino ripreso il lavoro, con la trasmissione che va in onda dalle 5 alle 7 del mattino su Radio Dimensione Suono.