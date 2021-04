Francesca Michielin è fidanzata? Cosa sappiamo sulla sua vita privata

Francesca Michielin, che sarà oggi ospite di Mara Venier a Domenica In, è reduce da Sanremo.

La cantante veneta è arrivata seconda al Festival assieme a Fedez.

Sulla sua vita sentimentale è estremamente riservata.

Francesca Michielin è fidanzata? Sono tantissime le persone che si fanno questa domanda sulla cantante veneta, arrivata seconda a Sanremo 2021 con Chiamami per Nome, brano cantato in duetto con Fedez. Scopriamo la risposta nelle prossime righe!

Francesca Michielin, relazione finita con il chitarrista dei Selton

Come rivelato da Fanpage a fine febbraio, Francesca Michielin avrebbe interrotto la relazione con Ramiro Levy, chitarrista della band folk-rock brasiliana dei Selton (formazione famosa per brani come Pasolini). La cantante veneta non si è mai pronunciata su questa storia ma, incalzata da Caterina Balivo nel corso di un collegamento con il programma Vieni da Me, è arrossita palesemente, facendo intendere l’esistenza di un rapporto speciale con il musicista.

Accanto alla cantante veneta, il cui nome in passato era stato associato, senza nessuna conferma, a quello di Clementino, oggi ci sarebbe un nuovo amore, sul quale, però, non si hanno informazioni ufficiali.

