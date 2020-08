Francesca Pascale e Paola Turci: le foto di un’amicizia speciale

View this post on Instagram

L’estate mi dà energia. Ascolto il rumore del mare, mi tuffo tra le sue onde e mi sento libera. Amo sentire il calore del sole sulla pelle. Anche in estate mi piace un’attenzione particolare a me stessa, prendendomi cura del corpo e proteggendo la pelle. I miei alleati di bellezza sono i solari della gamma UV-Bronze di @filorga_italia , che uniscono un’alta protezione solare a un’azione anti-età efficace. Il mio preferito è l’olio solare: accelera l’abbronzatura, nutre la pelle e la rende luminosa… per vivere l’estate in bellezza! #lamiastoriadibellezza #iltempoèalleato #filorga #filorga_official #adv