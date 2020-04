Francesco Sarcina contro Clizia Incorvaia: “Attacchi diffamatori”

View this post on Instagram

E niente, volevo solo dirvi GRAZIE bella gente. Barba o non barba vi leggo e siete stupendi, perché mi fate capire quanto sia importante il mio operato e mi date un sacco di forza per non cedere e non cadere ai continui attacchi puerili e diffamatori. O almeno , IO, non lo faccio pubblicamente, me ne occupo seriamente in privato! Detto ciò , sto organizzando una diretta dove mi piacerebbe parlare con voi e rispondere alle vostre domande e curiosità , o critiche, se intelligenti e sensate 😎 ! A breve news ! Vi abbraccio tutti 🌟