Frittata di spaghetti: la ricetta di un piatto veloce e sfizioso

La frittata di spaghetti è un piatto perfetto quando si ha poco tempo per stare in cucina.

è un piatto perfetto quando si ha poco tempo per stare in cucina. Si prepara in pochi minuti.

La frittata di spaghetti è ideale quando si punta a riciclare gli avanzi del giorno prima.

Alzi la mano chi non si è mai trovato davanti alla necessità di cucinare cose buone in poco tempo! In questi casi, si può ricorrere a piatti come la frittata di spaghetti, una chicca semplice da preparare ma altrettanto sfizioso! Scopriamo assieme la ricetta!

Ingredienti

300 grammi circa di spaghetti

100 ml di latte

100 grammi di scamorza affumicata

5 uova

50 grammi di parmigiano reggiano grattugiato

50 grammi di pancetta affumicata

Olio EVO q.b.

Uno spicchio d’aglio

Un pizzico di pepe nero

Svolgimento

La preparazione di questa ricetta inizia ovviamente con un focus sugli spaghetti, che devono essere cotti al dente. Nel frattempo, si taglia a cubetti la pancetta affumicata e si fa lo stesso con la scamorza. Il passo successivo prevede il fatto di concentrarsi sulle uova, che devono essere rotte e unite al latte, senza dimenticare di salare e pepare.

Cosa si fa adesso? Si aggiunge la farcitura preparata in precedenza con la scamorza, ma anche il formaggio grattugiato, continuando a mescolare fino a quando non si ottiene un composto sufficientemente omogeneo.

Quando la pasta sarà pronta, arriva il momento di unirla – ovviamente si possono utilizzare senza problemi spaghetti preparati il giorno prima e avanzati dalla cena – e, dopo aver fatto rosolare in una padella un filo d’olio EVO con uno spicchio d’aglio, si versa il tutto distribuendo in maniera omogenea.

Si procede cuocendo a fuoco alto per circa un minuto. Una volta trascorso questo lasso di tempo, si copre la padella con un coperchio e si continua a cuocere per altri 15 minuti, trascorsi i quali si rigira la frittata e si cuoce per ulteriori cinque, dopo i quali si può servire.

