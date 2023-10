Frittelle di mele al forno, il gusto dell’autunno come non lo conoscevate

Simbolo della stagione autunnale è sicuramente la mela. Si presta a essere assaporata al naturale o come parte di numerose ricette, soprattutto dolci. La ricetta di cui parleremo oggi propone le frittelle di mele, una preparazione facile e alla portata di tutti. Per alcuni sarà anche sorprendente, se non l’ha mai provata.

Normalmente si tratta di una ricetta che richiede che la mela venga fritta nell’olio, dando quindi l’impressione (anche nella realtà) di gustare un piatto pesante o calorico. Esiste un modo per gustare le frittelle di mele con un risultato altrettanto delizioso ma ben più leggero. Tanto vale optare per le frittelle di mele cotte al forno, la risposta giusta per mantenersi attenti nella propria dieta. Servono pochi minuti e il risultato è incredibilmente gustoso. Servono anche pochi ingredienti, economici e reperibili facilmente in tutti gli alimentari.

Non serve essere degli assi in cucina. Preparare le frittelle di mele è molto facile e semplice, anche per chi è alle prima armi. La semplicità è la parola d’ordine per realizzare questa ricetta. Saranno una vera e propria delizia per il palato rimanendo su un alimento in linea con la dieta sana ed equilibrata.

Andiamo a vedere gli ingredienti necessari. 1 cucchiaino di lievito in polvere vanigliato per dolci, succo di limone filtrato q.b., 1 mela, 5 cucchiai di farina, 7 cucchiai e mezzo di latte parzialmente scremato, 1 uovo, Zucchero a velo aromatizzato alla vaniglia q.b.

Adesso, occhio alla preparazione. Iniziamo con la pastella. In una ciotola uniamo l’uovo con il latte. Aggiungiamo la farina setacciata e il lievito. Mescoliamo insieme tutti gli ingredienti fino a ottenere un composto liscio. Laviamo per bene le mele, tamponiamole con della carta assorbente e leviamo via il torsolo.

Una volta fatta a fette dello stesso spessore intingiamole nel succo di limone. Lasciamole riposare per qualche minuto. Poi possiamo passarle nella pastella. Posizioniamo le fette di mela ricoperte di pastella su una teglia con carta forno. Lasciamo spazio tra una fetta e l’altra. Cottura con forno pre-riscaldato a 180°C per 20 minuti. Ricordiamo di girarle a metà procedimento.

Una volta sfornate le frittelle, lasciamole intiepidire. Con dello zucchero a velo saranno pronte per essere gustate.