Frittelle di mele cotte in friggitrice ad aria

Le frittelle di mele sono una ricetta gustosa ma allo stesso tempo leggera, infatti il loro punto forte è che vengono cotte in friggitrice ad aria. Sono perfette per merende fatte in casa o anche per colazioni ricche che ti danno la giusta energia per affrontare la giornata. Evitando la frittura, si opta per un piatto meno grasso ma croccante allo stesso modo. Scopriamo quali sono gli ingredienti e come si preparano.

Tempo di preparazione : 10 minuti

: 10 minuti Tempo di cottura : 15 minuti

: 15 minuti DIfficoltà : bassa

: bassa Calorie: 250 Kcal ogni 100 g

Ingredienti per le frittelle di mele per 4 persone

2 mele grandi

1 tazza di farina

1 cucchiaino di lievito istantaneo per dolci

1/2 cucchiaino di cannella in polvere

1 pizzico di noce moscata

sale q.b.

1/2 tazza di latte

1 uovo

olio di semi q.b.

2 cucchiai di zucchero

Preparazione

Mescolare farina, lievito, cannella, noce moscata e sale in una ciotola. In un’altra ciotola sbattere l’uovo con zucchero e latte. Unire gli ingredienti liquidi a quelli secchi e mescolare fino ad ottenere un impasto omogeneo. Ungere la friggitrice ad aria con l’olio spray. Immergere le fette di mela nell’impasto e scuotere in modo che quello in eccesso venga rimosso. Disporre le frittelle sulla griglia. Cuocere per circa 10-12 minuti a 180°C, ricordandosi di girarle a metà cottura. Una volta trascorso il tempo, tirarle fuori e servirle in un piatto da portata con sopra zucchero a velo o accompagnate da una pallina di gelato.

Se dovessero avanzare, possono essere conservate; l’importante è farle ben raffreddare e poi disporle in un contenitore ermetico, disponendo uno strato di carta assorbente tra ogni frittella, in modo da assorbire l’umidità in eccesso. Il contenitore va posto in frigorifero, ma per non più di 2-3 giorni. Invece se si vogliono conservare per tempi più lunghi, bisogna congelarle, disponendole su un vassoio a strati separati e poi messe in sacchetti chiusi ermeticamente.