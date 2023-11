Frittelle yogurt e banane, i pancake perfetti per iniziare al meglio la giornata

Idea curiosa e stuzzicante da provare sono sicuramente le frittelle yogurt e banane, che molti di voi chiameranno anche pancake. Si tratta di una vera delizia, facilissime da preparare e, proprio per questo, una goduria da provare anche più volte durante la giornata. Di sicuro non stuferanno e ve ne renderete conto dopo aver assaggiato la prima di queste gustose frittelle. La velocità di preparazione e la semplicità degli ingredienti da utilizzare le renderà un piatto adatto a ogni momento della giornata, dalla colazione alla merenda, fino allo spuntino fuori orario.

Non sarà, inoltre, necessario pensare troppo al numero di calorie che contengono queste adorabili frittelle, dato che ne contengono poche e sono perfette per una dieta senza troppe limitazioni. Infatti, si tratta di quelle volte in cui è consentito “fare uno sgarro” di tanto in tanto senza importanti conseguenze.

Ci vuole poco a prepararle, e non si pone neanche il problema di realizzarle in un tempo eccessivo. Delle frittelle yogurt e banana renderanno felice tutta la famiglia, poiché consisteranno in una buona e salutare pietanza di inizio giornata.

E allora, andiamo a vedere tutto quello che serve per avere le nostre desiderate frittelle. Di seguito, la lista degli ingredienti. Tutti, ovviamente, non sono per niente difficili da trovare e acquistare.

Cosa ci serve: 80 gr di yogurt bianco al naturale, 1 banana, ½ tazza di fiocchi di avena, 2 uova, 1 cucchiaio di farina normale, 1 filo di olio evo (per la padella), un frutto a scelta (per la decorazione).

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 25 minuti

Porzioni: 8 frittelle

Calorie: 90 a frittella

Andiamo alla preparazione di questi speciali pancake. Rompete le uova in una ciotola, sbattetele con la forchetta, aggiungete lo yogurt, mescolate, unite i fiocchi di avena e rimestate. A questo punto sbucciate la banana, schiacciatela con una forchetta per ottenere una purea, incorporatela al composto, amalgamate, inserite il cucchiaio di farina e mescolate.

Ungete una padella antiaderente con un filo di olio, versateci una mestolata di impasto per volta, dategli una forma di una frittella e fate cuocere a fiamma bassa per circa 3 minuti. Una volta che le frittelle sono pronte adagiatele su un piatto, aggiungete la frutta fresca a scelta e anche un po’ di miele o sciroppo d’agave.