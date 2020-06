Frullato con mela kiwi e uva: una ricetta fresca e salutare

Con l’arrivo della stagione estiva il frullato con mela, kiwi e uva è davvero un toccasana. In realtà lo è anche se scegliamo altri frutti. Si tratta di una soluzione molto nutriente e fresca: perfetta per combattere, senza rinunciare al gusto, le alte temperature che ci attendono.

Oltre che buonissimo, ricco di vitamine e sali minerali, questo frullato è anche un potente antirughe, la pelle rinascerà in maniera naturale e senza troppi sforzi o creme costose. Tutto merito degli antiossidanti contenuti in grandi quantità nei suoi ingredienti principali: mela, kiwi e uva appunto. Tuttavia pure il limone e le fragole riescono a combattere con efficacia l’invecchiamento della pelle. La mela, inoltre, è un vero toccasana nella prevenzione del cancro.

Gli ingredienti devono essere di ottima qualità e bisogna avere un frullatore a disposizione, nulla di più. È l’ideale ogni giorno a colazione e si prepara davvero in pochissimo tempo. È sufficiente tagliare a pezzettini i vari frutti e frullare dopo aver aggiunto il succo di limone, l’equivalente di un quarto è sufficiente.

Oltre a essere una ricetta molto semplice, il frullato con mela, kiwi e uva pare essere miracoloso per contrastare il colesterolo. Meglio di così… non resta che mettersi all’opera e assaggiare questa prelibatezza. Come precedentemente accennato, tagliamo a pezzettini la frutta – in questo caso la mela, il kiwi e l’uva nera denocciolata. A questo punto versiamo tutto in un mixer e aggiungiamo il succo di un quarto di limone, non deve essere di più.

Lasciamo agire le lame del frullatore fino a quando non otterremo un composto vellutato e omogeneo. Non resta che versarlo in uno o più bicchieri e gustarlo su una comoda sdraio in terrazza, magari. Mi raccomando a temperatura ambiente.

Ovviamente il frullato ci permette di dare libero sfogo alla fantasia e di assecondare i nostri gusti in fatto di frutta. Oltretutto, se i nostri obiettivi sono differenti, possiamo scegliere un mix diverso e che miri proprio alla risoluzione dei nostri specifici problemi.

