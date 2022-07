Fugge dal marito dell’amante e precipita dal 4° piano: è morto

Un uomo di 46 anni è morto dopo essere precipitato dal 4° piano di un appartamento a Bemban, in Malesia, mentre tentava di fuggire dal marito della sua amante.

La polizia, come riportato su The Star, ha riportato che domenica scorsa, 26 giugno, l’uomo stava cercando di scendere dall’edificio quando è scivolato ed è morto in conseguenza dell’impatto al suolo: ”

La sua amante, una donna di 37 anni, “ha avvertito un forte rumore prima di rendersi conto che l’uomo fosse caduto. I tre figli della donna erano a casa quando l’uomo è entrato in casa”, mentre il marito era via che, però, è tornato inaspettatamente.

Ad avvertire la polizia è stato il marito dell’amante. Il corpo del defunto è stato trasportato all’ospedale per l’autopsia.

LEGGI ANCHE: Padre perde i 3 figli in un incidente stradale e si toglie la vita.