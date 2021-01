Furgone con operai contro camion, 1 morto e 6 feriti

Nella tarda serata di ieri, venerdì 15 gennaio, un incidente stradale, sull’autostrada A19 Palermo – Catania, ha causato un morto e sei feriti.

L’impatto tra un furgone, con a bordo sette persone, compresa la vittima, e un camion che stazionava sulla corsia d’emergenza, si è verificato sulla carreggiata in direzione di Palermo, tra gli svincoli di Altavilla Milicia e Casteldaccia. La vittima è il 55enne Pietro D’Arrigo, di Borgetto. Indaga la polizia stradale di Buonfornello.

Come si apprende da BlogSicilia.it, pare che il tir si trovasse in corsia d’emergenza per il maltempo.

L’autostrada è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso. L’uomo è stato portato all’ospedale Civico del capoluogo siciliani dai sanitari del 118 dov’è morto.

