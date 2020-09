Gabriel Garko: il Coming Out nella Casa del Grande Fratello Vip (VIDEO)

Era attesissimo e ha commosso tutti. Stiamo parlando di Gabriel Garko, che aveva preannunciato il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, dove la sua ex Adua Del Vesco è presente come concorrente, tramite un post su Instagram in cui affermava che da lui le persone avrebbero avuto “solo verità”.

La lettera ad Adua Del Vesco e il coming out

L’incontro tra Adua Del Vesco e Gabriel Garko, emozionato già da prima di trovarsi davanti alla ex, è avvenuto dopo la conversazione tra l’attrice siciliana e il fidanzato Giuliano, che l’ha incoraggiata a vivere nel migliore dei modi l’esperienza del reality.

L’attore romano, con la voce tremante, ha letto all’attrice una commovente lettera durante la quale, con difficoltà, ha svelato, seppur senza nominarla, la sua omosessualità.

Noi due insieme abbiamo vissuto una bellissima favola, bella ma una favola. Nelle favole c’è chi le scrive e chi le interpreta e non so chi si diverte di più. Tu ti sei divertita? Neanche io (…) Devi prenderti cura della bambina che è dentro di te e capire in quale momento della vita l’hai persa. Io ho ritrovato il bambino dentro di me, il momento in cui l’ho abbandonato e gli ho fatto percorrere mano nella mano tutta la mia vita fino a oggi. Ti dico la verità: io, al bambino, i momenti brutti non glieli ho fatti vedere. Gli ho coperto gli occhi. Non farli vedere nemmeno tu alla tua bambina. Il mio bambino si è accorto che non ero felice.

Queste alcune delle parole pronunciate da Gabriel Garko in merito alla storia con Adua Del Vesco e ai momenti difficili vissuti da entrambi. Dopo aver parlato della svolta personale di Sanremo 2017, ha aperto la parentesi legata alla sua omosessualità.

Abbiamo vissuto una bella favola e la vivrei mille volte. Ora però vorrei vivere la mia vita. Con te come amica come è sempre stato. Esiste un’altra favola che ho vissuto da solo e che tanti chiamano ‘il segreto di Pulcinella’. Il problema non è svelare il segreto, perché ormai è il segreto di Pulcinella, ma vorrei avere la possibilità di svelare perché è stato un segreto. La verità scavalcherà ogni segnale di omertà.

Alla richiesta di Signorini di informazioni esplicite in merito al segreto di Pulcinella, Garko si è lasciato andare all’ironia dicendo “Ah Signorì, proprio a te lo devo spiegare?”.

