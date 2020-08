Gabriele Rossi, chi è il presunto nuovo fidanzato di Rocco Casalino

Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte, fa parlare di sé dopo che il settimanale Chi lo ha immortalato in compagnia di Gabriele Rossi, bello e talentuoso attore di fiction, fino a poco tempo fa molto amico del collega Gabriel Garko.

A suscitare la curiosità degli esperti di cronaca rosa sono i suoi continui «lascia e prendi». La relazione con l’ex Josè Carlos Alvarez, infatti, sembrerebbe definitivamente conclusa. Ora avrebbe un nuovo fidanzato.

Nella foto si vedono i due a passeggio fra le vie di Roma. Ecco che si torna a parlare di Rocco Casalino, balzato alle cronache per le accuse di riciclaggio a carico dell’ex. Prima l’estraneità ai fatti, poi la giustificazione di Alvarez affetto da ludopatia. Adesso pare avere voltato definitivamente pagina.

E il merito lo si deve a Gabriele Rossi, molto apprezzato dal pubblico del piccolo schermo. L’attore è stato vicino al collega Gabriel Garko per molto tempo, anche se la loro relazione si è contraddistinta per una particolare riservatezza e non è mai stata definita tale dai diretti interessati: Garko lo ha sempre definito soltanto «un amico speciale».

Le cose in comune tra Rossi e Casalino non sono poi così poche come potrebbe sembrare a chi non segue il gossip abitualmente. Entrambi hanno partecipato al Grande Fratello: Rocco alla prima e storica edizione del 2000, Gabriele alla versione Vip degli ultimi anni.

Tra Garko e Rossi ci sono stati alti e bassi, ma da un po’ di tempo non si vedevano insieme. Che il motivo non sia proprio Rocco Casalino: la foto che li ritrae in atteggiamenti intimi e complici risale a ieri, 5 agosto. E nella notte stellata della Capitale, sembra proprio che i due abbiano tanto da dirsi. Chissà se ripercorreranno il loro passato o faranno progetti per il futuro. Giudicate voi.