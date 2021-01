Gabry Ponte, “Dovrò affrontare un’operazione complicata”: che cos’ha il dj?

Lo ha comunicato lui stesso attraverso un post sulla sua pagina Instagram: Gabry Ponte è stato sottoposto a un intervento chirurgico complicato.

Il post su Instagram

Ciao👋 devo dirvi una cosa.. Sto per affrontare un’operazione un po’ complicata per cercare di risolvere un problemino che mi insegue ormai da tanti anni: il mio cuore , ironia della sorte, non va a tempo 🤷🏻‍♂️ per colpa di una delle valvole principali al suo interno che è malata, e non funziona bene. Si tratta di una malattia congenita (leggasi difetto di fabbrica) che purtroppo è degenerativa..ho avuto una vita normale finora, come potete vedere dalle tante foto in cui faccio ogni tipo di sport, ma i medici che ormai da anni mi seguono mi hanno detto che ho raggiunto uno stadio in cui se non mi opero andrò incontro a complicazioni…e a noi non piacciono le complicazioni vero? 😅 Quindi eccomi qua! Tra un po’ me ne vado sotto i ferri per fare questo tagliando importante, e poi approfitterò di questo periodo di “stop” forzato dai concerti per rimettermi in forze e tornare più carico che mai!! Fatemi gli auguri e mandate tanta energia positiva ❤️ ci sentiamo presto!

Queste le parole che il dj e produttore che ha fatto ballare l’Italia negli anni ’90 e nei primi scampoli di XXI secolo con gli Eiffel 65 ha scelto per accompagnare una foto in cui lo si vede sorridente su un letto d’ospedale.

Il musicista torinese, che spegnerà 48 candeline il prossimo mese di aprile, è stato letteralmente travolto dall’affetto dei fan. Sotto alla foto, che ha ricevuto oltre 120mila “Like”, non sono infatti mancati i messaggi di incoraggiamento e gli auguri di pronta ripresa.

