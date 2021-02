Gatto sente la voce della padrone lontana dalla webcam e piange (VIDEO)

Una telecamera di sicurezza interna ha catturato il momento tenero in cui un gatto domestico stava piangendo dopo che la sua proprietaria lo aveva lasciato a casa da solo. Ne dà notizia Unilad.

Fu Fu, un gatto British Shorthair della città cinese orientale di Xuzhou, è stato lasciato a casa dalla sua proprietaria, la signora Meng, che era andata a festeggiare il capodanno lunare dai suoi genitori.

La proprietaria di Fu Fu aveva scelto di non portarlo con sé perché è un gatto timido e pensava che sarebbe stato più felice se fosse rimasto a casa. Tuttavia, quando la signora Meng lo ha chiamato tramite un monitor, il filmato ha mostrato gli occhi del felino pieni di lacrime.

Il video, condiviso sui social media, ha collezionato oltre 8 milioni di mi piace su TikTok. La signora Meng ha raccontato al MailOnline che Fu Fu è un gatto appiccicoso che spesso piange quando si sente ansioso o affamato.

La signora Meng ha spiegato che a Fu Fu piace trascorrere del tempo con lei ma aveva paura che non sarebbe stato in grado di abituarsi alla casa dei suoi genitori se lei lo avesse portato con sé per il capodanno lunare.

Però, per assicurarsi che Fu Fu fosse ben nutrito durante la sua assenza, la signora Meng gli ha lasciato cibo e acqua a sufficienza prima di partire, assicurandosi di tenerlo d’occhio attraverso una telecamera interna. Si è resa, però, presto conto che al gatto mancava terribilmente e ha deciso di tornare anzitempo a casa.

IL VIDEO:

