Chi pensa che avere poco tempo in cucina voglia dire portare in tavola piatti poco sfiziosi, può anche cambiare idea! Esistono infatti ricette gustosissime che permettono di conciliare salute e piaceri del palato. Una di queste è il gazpacho di formaggio. Come si prepara? Scopriamolo nelle prossime righe!

Ingredienti

Le dosi in questione vanno bene per 4 persone

700 grammi circa di pomodori

150 grammi di formaggio

250 grammi di peperoni

60 grammi di cipollotti

1 cetriolo

3/4 cucchiai di aceto bianco

Olio EVO q.b.

Sale e pepe q.b.

100 grammi di pane casereccio

Svolgimento

Il primo passo per la preparazione di questo gazpacho prevede il fatto di concentrarsi sul cetriolo, che deve essere pelato e privato dei semi presenti all’interno. Subito dopo si prende il pane casereccio, lo si ripone in una ciotola e lo si inumidisce con l’aceto.

Una volta archiviati questi step, si prende il cipollotto e lo si taglia a fettine. Cosa si fa dopo? Si prende il peperone e lo si taglia a tocchetti. A questo punto, è arrivato il momento di dedicarsi ai pomodori, che devono essere incisi e leggermente sbollentati. Successivamente, devono essere scolati, pelati e privati dei semi.

Tutti gli ingredienti devono essere messi in una ciotola e frullati con il mixer. Si procede fino a quando non si ottiene una crema morbida, aggiungendo acqua all’occorrenza. il passo successivo prevede il fatto di tostare in padella il pane tagliato a cubetti aggiungendo l’olio extra vergine di oliva e il sale. A questo punto il gazpacho è pronto e deve essere portato in tavola freddo.

