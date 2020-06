Gazpacho, zuppa fresca per l’estate: la ricetta

Il gazpacho è freddo, gustoso e nutriente: una zuppa di verdure crude molto apprezzata con le alte temperature estive. Una ricetta facilissima ed estremamente veloce: bisogna solo aspettare che si raffreddi in frigo. Ma vediamo quali sono gli ingredienti necessari:

800 g di pomodori rossi maturi;

Un peperone verde;

Un cetriolo;

50 g di pane raffermo;

Una cipolla bianca;

Uno spicchio d’aglio piccolo;

50 ml di olio extravergine di oliva;

30 ml di aceto di vino bianco;

250 ml circa di acqua ghiacciata;

Sale e pepe nero q.b.

Il gazpacho per gli andalusi è come il ragù per i bolognesi o la pasta con le sarde per i siciliani. La ricetta classica è una sola, ma ogni famiglia poi ha la propria versione e il metodo ideale per prepararla.

Altro non è che una crema di verdure, con alla base pomodoro, peperone, aglio e cetriolo, insaporita con un po’ pane raffermo bagnato nell’aceto. Tutto a crudo e frullato fino a ottenere un composto morbido e omogeneo.

La diatriba, alla stregua di arancina o arancino per palermitani e catanesi, nasce sulla presenza della cipolla bianca. Qualcuno crede che vada servita solo a mo’ di accompagnamento (tagliata a cubetti), altri pensano vada frullata con il resto delle verdure.

Proprio a causa delle tante varianti esistenti, con il termine gazpacho si intendono anche tutte le creme che non includono il pomodoro tra gli ingredienti. È possibile servirlo come antipasto o primo piatto.

Questo tipo di ricette è un vero e proprio jolly. Perfette per un pranzo all’ultimo minuto e colorate e allegre, in linea con la stagione estiva. Ovviamente le componenti possono cambiare a seconda dei gusti o delle esigenze. La fantasia è sempre benaccetta.

