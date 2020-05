Gelato fatto in casa: la ricetta senza la gelatiera

Il gelato fatto in casa, senza la gelatiera, è molto facile da realizzare. Oltretutto si ha la certezza di utilizzare ingredienti sani e naturali e di fare una gran bella figura al momento di presentare il dessert ai nostri ospiti.

Ma vediamo cosa ci serve per la versione alla crema e al cioccolato, le dosi vanno suddivise in due visto che si tratta di due gusti (ovviamente possiamo cambiare gli ingredienti a seconda delle nostre preferenze):

Quattro tuorli d’uovo;

140 g di zucchero raffinato;

500 ml di latte parzialmente scremato:

200 ml di panna;

80 g di cioccolato fondente.

Iniziamo subito con frullare due albumi insieme a 70 g di zucchero per circa un minuto. Aggiungiamo 100 ml di panna e 250 di latte, e continuiamo alla velocità minima. Questo composto, poi, va cotto a fuoco lento per circa 15 minuti. Mescoliamo con frequenza, così da non farlo attaccare al fondo della pentola. Facciamo addensare la crema senza giungere al punto di ebollizione.

Successivamente sciogliamo a bagnomaria 80 g di cioccolato, insieme a due cucchiai di latte. E pensiamo alla base che servirà per il secondo gusto, quello che piace tanto ai bambini. Frulliamo quindi gli altri due tuorli con 70 g di zucchero, aggiungiamo 100 ml di panna, 250 ml di latte e il cioccolato sciolto. Frulliamo bene e ripetiamo il procedimento sul fuoco.

I due composti vanno messi in due recipienti e lasciati raffreddare, girandoli di quando in quando per evitare che si crei una pellicola superficiale. Poi mettiamo tutto il freezer e lasciamo ghiacciare per circa tre ore. Dopodiché usciamo i recipienti e frulliamo i due gelati separatamente.

Procediamo prima con il gelato alla crema, fino a ottenere una crema spumosa e fredda. Poi procediamo con quello al cioccolato nel medesimo modo. A questo punto sono pronti per essere rimessi nel freezer.

Serviamo il nostro gelato fatto in casa in coppette, magari accompagnandolo con del topping al cioccolato o con della granella di nocciole. Basterà una paletta per gelato e un bicchiere pieno di acqua fredda in cui bagnarla quando passiamo da un gusto all’altro.

Il gelato diventa molto duro in freezer e il trucco per farlo diventare nuovamente cremoso è lasciarlo scongelare in frigorifero in modo da non fargli subire un brusco innalzamento della temperatura. Per un completo scongelamento, è necessaria almeno un’ora.

