L’abbiamo vista a Sanremo 2020, dove ha sorpreso tutti. Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, è tornata a stupire sbarcando a Venezia in occasione della 77esima edizione della kermesse cinematografica lagunare, che si svolge quest’anno tenendo in ovvia considerazione le norme anti Covid.

A Venezia per la premiere di The Human Voice – cortometraggio diretto da Almodovar e con Tilda Swinton – la modella 26enne ha sfoggiato un outfit firmato Ermanno Scervino. Impeccabile e sorridente, ha fatto una gaffe diventata virale.

Georgina Rodriguez: la gaffe dell’etichetta

Alzi la mano chi non è mai uscito di casa con un abito del quale si intravedeva l’etichetta? Ecco, sono cose che succedono anche alle star planetarie. Lo dimostra il caso di Georgina Rodriguez, che sta facendo parlare proprio perché, sbarcando al Lido, ha sfoggiato una giacca con l’etichetta in bella vista.

Il dettaglio, come sopra ricordato, non è sfuggito e di questo piccolo fail si sta parlando in tutto il mondo. Svista o particolare studiato per catalizzare l’attenzione? Questo nessuno lo sa! Di certo c’è che, a Venezia, Georgina ha lasciato a bocca aperta.

Tra il completo bianco di Scervino, perfetto per i suoi colori, e l’abito rosa di Pronovias, la compagna di Cristiano Ronaldo ha conquistato sia i flash, sia il favore degli esperti di stile.

