Gerardina Trovato dalla D’Urso ha ricevuto un regalo inatteso

Gerardina Trovato, cantante di origini catanesi, famosa negli anni ’90, è tornata in televisione per parlare di sé e dei suoi problemi economici. La donna si è detta dispiaciuta di essere stata esclusa da Sanremo 2020 e ha spiegato come vive da qualche tempo a questa parte.

Va avanti con appena 80 euro al mese della Caritas. Autrice di successo, ormai non lavora da diversi anni. Sua madre, Agata Russo, l’ha aiutata per tanto tempo, ma adesso non si parlano più e i rapporti sono tesi. Ed è proprio nel salotto della conduttrice di Canale 5 che ha parlato di tutti i suoi problemi, economici soprattutto.

Durante la trasmissione la donna ha raccontato la sua versione dei fatti e ha voluto ringraziare pubblicamente Caterina Caselli: «Ha pagato sei mesi di affitto, luce e acqua. Ha pagato anche i miei debiti. Certo, non mi è rimasto nulla. Ma devo dirle grazie». L’impossibilità di essere indipendente le provoca un enorme dolore.

Secondo quanto raccontato da Gerardina Trovato, sua madre Agata avrebbe cercato di farla interdire in un ospedale psichiatrico, ritenendola incapace di gestire il suo patrimonio: «Mi ha denunciato dicendo che ho sperperato il suo patrimonio per comprare droga, feste e vestiti. Io non mi sono mai drogata in vita mia», ha detto la cantante.

La replica, però, non ha tardato ad arrivare. Agata Russo ha smentito tutto quanto, sostenendo di avere aiutato la figlia anche economicamente. La Trovato, allora, ha voluto chiarire un dettaglio: «Ho ricevuto un solo vaglia in un anno. Appena 300 euro. Che ci faccio?».

Il dramma della cantante, che racconta il passaggio dagli anni d’oro a quelli di indigenza, ha commosso tutto il pubblico presente. Ma il suo intervento si è concluso con lacrime di gioia, dopo che la padrona di casa ha annunciato: «Un mio amico che produce video musicali e ha uno studio di registrazione, dopo aver visto la tua storia, mi ha detto di voler produrre gratuitamente il tuo videoclip musicale».

