Gerry Scotti è guarito dal Covid-19: “A casa, finalmente” (FOTO)

Gerry Scotti è stato dimesso dall’ospedale Humanitas di Rozzano dove era ricoverato per monitorare l’evoluzione dei suoi sintomi per il Covid-19.

Il conduttore, 64enne, su Instagram ha condiviso una foto e queste parole come didascalia: «A casa, finalmente. Grazie a tutti voi, al vostro affetto e grazie a tutti i medici, infermieri e collaboratori di Humanitas che ci hanno creduto prima di me. Un abbraccio a chi ha vissuto insieme a me questa esperienza: non vi dimenticherò».

Tra i primi a commentare è stato Rudy Zerbi, suo compagno di giuria a Tu sì che vales (insieme a Maria De Filippi e Teo Mammuccari): «Sono felice come un bambino al luna park! Bentornato amico mio!».

Era il 26 ottobre scorso quando Gerry Scotti aveva comunicato, sempre su Instagram, di essere stato contagiato dal coronavirus: «Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il COVID-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento».

Pochi giorni dopo il ricovero con tanto di notizia che aveva spentato i suoi fan, ovvero di avere trascorso una decina di giorni in terapia intensiva ma poi il suo ufficio stampa ha smentito.

LEGGI: Christian De Sica positivo al Covid-19.