GF Vip 5: Dayane Mello rientra nella Casa dopo la notizia della morte del fratello

La modella brasiliana ha scelto di rimanere in Casa per via delle difficoltà nel rientrare in Italia dal Brasile.

Gli altri inquilini si sono stretti attorno a Dayane Mello.

I concorrenti hanno intenzione di anticipare la finale l’8 febbraio.

Dayane Mello è tornata nella Casa del GF Vip dopo aver ricevuto la notizia della tragica morte del fratello Lucas, venuto a mancare nella notte tra il 2 e il 3 febbraio in Brasile. Il giovane ha perso la vita in un incidente stradale in Brasile.

Dayane Mello: perché è tornata nella Casa

Dayane Mello ha scelto di tornare nella Casa – è finalista della quinta edizione del reality – in quanto, se andasse in Brasile per raggiungere la famiglia, poi non potrebbe tornare indietro.

LEGGI ANCHE: Lutto al Grande Fratello Vip: morto il fratello minore di Dayane Mello

I compagni di avventura si sono stretti attorno a lei. Gli inquilini della Casa del GF Vip, infatti, hanno acceso per Lucas, che Dayane non vedeva da 4 anni ma con il quale aveva parlato poco prima di entrare nel loft di Cinecittà, una lanterna in carta a forma di cuore.

L’atmosfera si è fatta chiaramente pesante nella Casa. Zelletta ha definito l’avvenimento “Una cosa così grave che ti riporta alla vita”. Inoltre, i concorrenti sono intenzionati, come sottolineato anche da Samantha De Grenet, la loro intenzione di anticipare la finale a lunedì 8 febbraio.

LEGGI ANCHE: Dayane Mello e Mario Balotelli: “Una volta ha preso un ristorante solo per noi”