La seconda puntata de Il Grande Fratello Vip 5 è andata in onda nella serata del 18 settembre 2020. Nella Casa sono entrati Elisabetta Gregoraci, attesissima, Fulvio Abbate, Guenda Goria e Maria Teresa Ruta, Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, Denis Dosio, Myriam Catania e Stefania Orlando.

Anche Paolo Brosio avrebbe dovuto varcare la porta rossa. Non è stato però così. Il giornalista, infatti, non entrerà, almeno per ora, nella Casa di Cinecittà.

Perché Paolo Brosio non è entrato nella Casa

A rivelare il mancato ingresso di Paolo Brosio nella Casa di Cinecittà ci ha pensato il conduttore Alfonso Signorini.

Non ci sarà perchè non sta bene. Paolo ha avuto problemi di salute. Sta facendo degli accertamenti e ora è in ospedale.

Queste le parole del direttore di Chi in merito alla mancata entrata del giornalista opinionista di diversi programmi di Barbara D’Urso nel reality. Sul profilo Instagram di Paolo Brosio è comparso un post in cui si comunica ufficialmente la cosa.

Nel frattempo, nella Casa si stanno delineando diverse dinamiche e si sta facendo strada una protagonista assoluta: Patrizia De Blanck. Al centro delle polemiche per il suo linguaggio colorito, si è scontratata telefonicamente con Alba Parietti nel corso della puntata.

