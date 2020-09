La quinta puntata de Il Grande Fratello Vip ha visto diversi colpi di scena. Tra questi è possibile citare la salvezza di Francesca Pepe, che nonostante i contrasti con gli altri inquilini e le non poche critiche è riuscita a salvarsi dal televoto che ha invece “condannato” Fulvio Abbate, ma anche il momento di contrasto tra Tommaso Zorzi e Alfonso Signorini.

LEGGI ANCHE: GF Vip: Tommaso Zorzi attacca Lorella Cuccarini (e lei risponde)

Tommaso Zorzi vs Alfonso Signorini

Alfonso Signorini, durante la quinta puntata de Il Grande Fratello Vip ha ripreso Tommaso Zorzi, criticando il suo comportamento a seguito del coming out di Gabril Garko. L’influencer milanese, infatti, aveva imitato Barbara D’Urso riproponendo uno dei momenti tipici della tramissione Live – Non è la D’Urso.

Esclusive choc! Nell’ascensore di Live – Non è la d’Urso avremo Adua Del Vesco con Gabriel Garko: chi dei due porta la gonna?

Queste parole di Zorzi – che sono state commentate ironicamente dall’attore romano su Instagram – non sono affatto piaciute al conduttore del reality Mediaset e direttore di Chi. Signorini ha rimpoverato aspramente Zorzi, che non ha reagito affatto bene alle osservazioni.

“Se questo è il gioco me ne vado ora”: così si è espresso l’ex concorrente di Riccanza a seguito del rimbrotto da parte di Alfonso Signorini. Il conduttore, dal canto suo, ha sottolineato che non si fanno processi a nessuno e che se lui è nella Casa e perché è stato fortemente voluto. Ha altresì specificato che è importante avere l’umiltà di dire che la battuta non è riuscita bene e che nessuno gli ha dato dell’omofobo.

LEGGI ANCHE: GF Vip 5: chi è e quanto guadagna Tommaso Zorzi