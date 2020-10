GF Vip, Adua Del Vesco: “Sono stata violentata a 12 anni”

Adua Del Vesco, all’anagrafe Rosalinda Cannavò, continua a essere al centro del gossip. La concorrente del Grande Fratello Vip, che ha fatto parlare di sé pr via delle storie fake con Gabriel Garko e Massimiliano Morra, nel corso della puntata di venerdì 16 ottobre si è confessata su un episodio straziante del suo passato.

Adua Del Vesco: il dolore della violenza sessuale

All’età di 12 anni io ho subito uno stupro. Mi ha molto condizionato nel mio rapporto con gli uomini.

Queste alcune delle parole pronunciate in confessionale da Adua Del Vesco, che si è aperta in merito a una ferita la quale, come affermato da lei stessa, si supera ma non si dimentica. Approfondendo l’episodio, l’attrice siciliana ha dichiarato che i ricordi sono offuscati in quanto la mente cerca di cancellare. Il nefando atto è stato perpetrato da una persona a lei vicina.

Era una persona che conoscevo e che mi ha dato un passaggio in macchina. Io ho accettato ingenuamente senza alcuna malizia perché ero una semplice ragazzina e non potevo mai immaginarmi che potesse succedere quello che è successo.

Le parole di Adua sono state ascoltate dagli altri concorrenti del reality, che si sono lasciati andare alla commozione. L’attrice siciliana ha concluso affermando di non aver denunciato il suo stupratore e di aver fatto per questo un grande errore.

