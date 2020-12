Maria Teresa Ruta, volto televisivo tra i più famosi del piccolo schermo italiano e inquilina della Casa del GF Vip 5, ha un fratello al quale è molto legata. Di Stefano, più giovane di lei di quasi 10 anni, la Ruta ha recentemente parlato all’interno del loft, manifestando il dolore per essere entrata nel gioco poco dopo un grave incidente che lo aveva coinvolto.

Stefano Ruta: la passione per il ciclismo e il terribile incidente

Cinquantuno anni, Stefano Ruta lavora in banca ed è un grande appassionato di ciclismo. Lo scorso agosto, poche settimane prima dell’apertura della quinta edizione del reality, è rimasto vittima di un pauroso incidente nel corso di una gara ciclistica in Romagna, il Gran Premio Krifi.

Investito da un uomo di 84 anni, è stato subito trasportato all’Ospedale Bufalini di Cesena (la corsa si svolgeva a Forlì). Intervenuto a sorpresa con un video messaggio durante la puntata del GF Vip, Stefano Ruta è stato per diversi giorni in condizioni tragiche e in coma farmacologico, tanto che, inizialmente, la Ruta, cercata da anni dalla produzione del reality Mediaset, non voleva neppure firmare per iniziare l’avventura nel loft di Cinecittà.

