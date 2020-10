Elisabetta Gregoraci non trova pace nella Casa de Il Grande Fratello. Dop i contrasti con l’ex marito e i chiarimenti con Pretelli, sono arrivate le rivelazioni choc dell‘imprenditore Mino Magli che, ai microfoni di un’inviata di Barbara D’Urso, ha affermato di aver avuto una lunga storia con la conduttrice di Battiti Live.

I due, secondo quanto rivelato da Magli, si sono conosciuti nel 2001 sul set di un servizio fotografico. Tutto è cambiato, a detta di Magli, quando la Gregoraci è partita per il Kenya per una vacanza con Briatore.

Da lì, sempre sulla base delle rivelazioni di Magli, la Gregoraci avrebbe iniziato a parlare di un ‘contratto’ e del ‘non poter più camminare per strada mano nella mano’ (stralci di una missiva pubblicata sulle pagine del settimanale Oggi). A Magli, sempre sulle pagine del settimanale Oggi, si è sfogato con una lunga lettera.

Elisabetta Gregoraci: la lettera di Mino Magli

Sempre al centro dell’attenzione tra le mura della Casa, Elisabetta Gregoraci ha ricevuto una lettera dal presunto ex.

Mi sento tradito due volte. Il primo tradimento è quello fisico e sentimentale, quello alimentato e nutrito dalle tue menzogne ogni qual volta, asserivi che tra te e Flavio non vi era che una semplice amicizia. Il secondo, quello che brucia a distanza di 13 anni, il peggiore in assoluto, è quello di aver partecipato ignaro a un piano da te abilmente studiato a tavolino, un piano che mi ha reso complice delle tue menzogne quando ripetutamente mi rinnegavi spacciandomi per il fidanzato di tua cugina.

Queste le parole di Magli, che mettono benzina sul fuoco a un gossip a cui si aggiunge l’indiscrezione di un accordo che impedirebbe alla Gregoraci di farsi fotografare con altri partner per i tre anni successivi all’addio a Briatore.

