Elisabetta Gregoraci sta tenendo banco al Grande Fratello Vip 5. Dopo aver rivelato particolari molto intimi sul suo passato con Flavio Briatore, la conduttrice calabrese ha svelato le condizioni del pilota Michael Schumacher che, da sette anni ormai, ha visto la sua vita cambiare completamente per via di un incidente con gli sci (era il 29 dicembre 2013).

Schumacher: la Gregoraci svela come sta

Sulle condizioni di Schumacher in questi anni non sono trapelati molti dettagli. All’interno della Casa di Cinecittà, dove è sempre più vicina all’ex velino Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci ha fatto rivelazioni in merito.

Michael non parla, ma comunica con gli occhi. Sua moglie ha creato una sorta di vero e proprio ospedale all'interno della loro casa, che è una villa in quel di Mallorca. Solo tre persone possono andare a trovarlo e io so chi sono.

Queste le parole della ex moglie di Flavio Briatore, personaggio chiave nel mondo della Formula 1. Tra le persone da lei citate c’è Jean Todt, che ha più volte fatto visita all’ex – e indimenticato – campione di Formula 1.

