Stefania Orlando è una delle concorrenti chiave del Grande Fratello Vip 5. Nota per il suo carattere pacato ma comunque deciso, l’ex moglie di Andrea Roncato si è lasciata andare, nei giorni scorsi, a una toccante confessione sul suo passato.

Stefania Orlando: le parole sulla maternità

Durante una conversazione con Adua Del Vesco, Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando ha parlato della sua scelta di non diventare madre.

Non ho mai avuto l’istinto materno. Lui mi ha sempre detto che non era un problema, però se più avanti ce lo avrà lui l’istinto paterno? Nella vita magari si cambia, ora anche il suo migliore amico ha avuto una figlia. E me lo chiedo, mi crea un po’ di turbamento.

Il “lui” in questione è Simone Gianlorenzi, marito della Orlando dal luglio 2019. Talentuoso chitarrista, Gianlorenzi ha 9 anni meno della consorte – la Orlando è nata nel 1967 – e l’ha conosciuta diversi anni fa ormai durante una cena tra amici.

Io avevo 39 anni e gli ho detto che non avevo intenzione di avere un figlio. Lui mi ha detto che era lo stesso, ma aveva 30 anni. L’unica cosa che mi consola è che conosco tante coppie, anche più grandi di me, che non hanno avuto figli e sono comunque felici. Mi dispiace per i miei suoceri anche, che sarebbero stati dei nonni stupendi.

Dopo queste parole della coinquilina, Elisabetta Gregoraci e gli atrli concorrenti che hanno sentito la confessione hanno affermato che, dal momento che Gianlorenzi è stato fin da subito al corrente della situazione, si tratta di una “scelta di coppia”.