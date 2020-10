Elisabetta Gregoraci è senza dubbio uno dei personaggi chiave della quinta edizione de Il Grande Fratello Vip. Con una partecipazione annunciata già diversi mesi prima dell’inizio del reality, la ex signora Briatore sta facendo parlare di sé sia per il rapporto con l’ex velino Pierpaolo Pretelli, sia per le dichiarazioni, senza dubbio pesanti, relative al rapporto con il celebre ex.

Dopo aver parlato di un episodio non certo felice del periodo del loro matrimonio – la Gregoraci ha confessato di essere stata lasciata sola dall’ex marito nel giorno del funerale dell’amatissima madre Melina – la conduttrice calabrese ha ricevuto una sorpresa proprio dall’ex consorte nel corso della puntata di lunedì 5 ottobre 2020.

La lettera di Flavio Briatore

Durante la puntata, Alfonso Signorini ha letto una missiva scritta da Flavio Briatore e destinata alla ex moglie.

Cara Elisabetta, inizio col dirti che ero contento fin dal principio della tua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Queste alcune delle parole della lettera di Flavio Briatore, che ha di fatto smentito uno dei gossip che hanno preceduto l’inizio del reality, ossia i rumors sulla sua contrarietà alla partecipazione della ex al reality.

Nella sua lettera, Flavio Briatore ha fatto cenno anche alla polemica relativa alla sua intervista al Fatto Quotidiano, nel corso della quale ha sottolineato che, a suo avviso, se la Gregoraci vuole essere autonoma dovrebbe rinunciare a quello che le passa (sempre durante l’intervista sopra ricordata, Briatore ha parlato della quotidianità lussuosa della conduttrice nel periodo del loro matrimonio).

Il manager ha fatto presente alla Gregoraci che, nel corso dell’intervista, ha detto anche diverse cose belle su di lei. L’imprenditore piemontese ha parlato anche del figlio avuto dalla conduttrice, Nathan Falco.

Insieme dobbiamo proteggere nostro figlio e la nostra famiglia che non può e non deve essere spezzata dalla tv o dal lavoro. Viviamo rispettandoci, ti auguro di essere felice.

Alle parole di Briatore, Elisabetta Gregoraci ha riposto dicendo di essere contenta di aver letto la lettera e mandando un bacio sia all’ex, sia a Falco.

