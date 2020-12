GF Vip: Maria Laura De Vitis ha davvero tradito Paolo Brosio?

Uscito dalla casa del Grande Fratello Vip – nella quale era entrato in ritardo per via della posività al Covid e del successivo ricovero in ospedale – Paolo Brosio è al centro del gossip per via di un presunto tradimento da parte della sua giovane fidanzata Maria Laura De Vitis.

LEGGI ANCHE: Paolo Brosio attacca Conte sul Coronavirus: “Si è affidato alla scienza e non a Dio”

Le dichiarazioni di Diego Granese

Il terzo nome nella storia tra il giornalista e la De Vitis sarebbe Diego Granese, imprenditore lombardo che ha affermato di avere avuto un flirt con la ragazza. Intervistato da Fanpage, ha affermato che, da quando Paolo Brosio è uscito dal loft di Cinecittà, non è più riuscito a sentire Maria Laura.

Prima o poi si stancherà di lui. Non so come andrà avanti, però ci stiamo sentendo.

Queste alcune delle parole di Granese, che ha affermato di aver conosciuto la fidanzata di Brosio a due cene e che il loro “non è un rapporto distaccato”.

Come ha risposto Maria Laura? Smentendo le parole di Granese, con il quale è stata paparazzata e che ha anche parlato di un bacio tra loro. La coppia Brosio – De Vitis ha parlato di questo argomento nello studio di Live – Non è la D’Urso. In questo contesto, Paolo e Maria Laura si sono scambiati un bacio diventato virale sui social e hanno risposto agli attacchi dell’ex corteggiatrice di Uomini & Donne Soleil Sorge, che ha accusato la De Devitis di essere alla ricerca di visibilità.

LEGGI ANCHE: Paolo Brosio: “Preti che abusano di minori? Chi se ne frega”