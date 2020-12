GF Vip, Stefania Orlando contro Patrizia De Blanck: l’insulto shock

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, che ha visto l’addio di Elisabetta Gregoraci, è andato in scena un acceso scontro tra Stefania Orlando e la contessa Patrizia De Blanck. La vulcanica nobile, eliminata e presente in studio come opinionista, si è letteralmente scagliata contro la ex compagna di avventura.

Patrizia De Blanck: l’insulto chock

Sono partite parole forti da Patrizia De Blanck che, dopo aver utilizzato le definizioni “ipocrita” e “falsona” contro la Orlando, le ha dato in diretta della p*****a. Sui social si è scatenato il putiferio, con inviti ad Alfonso Signorini, che non ha praticamente reagito davanti a questa uscita della Contessa, a prendere provvedimenti. (la De Blanck, nei giorni scorsi, ha manifestato la sua ira anche

Stefania Orlando, che ha confidato le sue difficoltà con Dayane e Adua Del Vesco a Maria Teresa Ruta, ha reagito a questo insulto scoppiando a piangere e sottolineando di non volere che di lei passi un’immagine sbagliata. La showgirl, il cui stato d’animo appare fortemente provato in queste settimane, è stata difesa su Twitter dal marito, il musicista Simone Gianlorenzi.

Viperelle, vi ho amate dal primo momento e vi amerò sempre. Grazie per il vostro affetto incondizionato e per quello che state facendo ❤️Entro in modalità detox, pensavo fosse un gioco e che non giocassero così con le persone.

Non sto parlando del televoto. #gfvip — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) December 8, 2020

