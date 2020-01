GFVIP: bacio tra Pago e Adriana Volpe, il marito scrive: “Lasciate fuori i bambini”

Il Grande Fratello è iniziato da pochi giorni ma il primo bacio all’interno della casa più famosa d’Italia non si è fatto attendere. Il gesto “incriminato” è avvenuto tra Pago, uscito da poco dalla relazione con Serena Enardu, e Adriana Volpe, felicemente sposata con Roberto Parli. Durante il gioco “obbligo o verità” i due hanno ricevuto l’obbligo, appunto, di darsi un bacio con la lingua; la penitenza è stata decisa da Antonella Elia: «Adriana, devi baciare con la lingua Pago!».

La situazione è stata abbastanza imbarazzante sia per Adriana che per Pago, che si è conclusa poco dopo, con un innocente bacio a stampo, rapido e “indolore”. Gli altri Vip però non sono rimasti soddisfatti di quel gesto veloce, infatti hanno chiesto ai due un bacio alla francese o almeno il bis, per chi non è stato attento e si è fatto sfuggire quel momento. Pago e Adriana Volpe, hanno comunque affrontato quel momento di imbarazzo, vincendo la sfida, ma quel bacio ha creato subito dei problemi per il marito di Adriana e non solo…

L’imprenditore svizzero Roberto Parli è sposato con Adriana Volpe dal 2008. Il loro matrimonio è stato arricchito dall’arrivo della bellissima figlia Giselle, la quale è stata citata nel video di ingresso della concorrente del Grande Fratello Vip. Il bacio incriminato, ha causato all’imprenditore Parli, molto fastidio che, attraverso il suo profilo Instagram, ha commentato il gesto con frasi molto crude rivolte sopratutto ad Antonella Elia, colei che ha deciso l’obbligo per la Volpe.

Roberto ha definito la casa del GFVip come il “grande bordello” e poi ha aggiunto alcuni commenti riferiti ad Antonella Elia:

Ho visto tutto in diretta. Più che Obbligo o Verità sembrava il gioco dell’oca con l’oca numero 1, chi ha dato l’obbligo.

Ha poi proseguito dicendo:

Sicuramente la parola “rispetto” viene spesso dimenticata! Ma peggio ancora per chi ha una famiglia e una bambina stupenda! Ma che da questa mattina dovrà spiegare ma soprattutto difendersi da domande e commenti molto scomodi! Quindi lasciate fuori i bambini!! Grazie!! Ps : giocare a trivial pursuit o a Mikado con gli spaghetti???

L’uomo quindi, oltre che mosso da una probabile gelosia, è molto arrabbiato da tutto ciò perché ha dovuto difendere la figlia Giselle dai commenti che si sono generati sul web a causa di questo gesto che ha visto coinvolta la mamma. Chissà se il conduttore del reality Signorini, deciderà di rendere partecipi Adriana e Antonella di ciò che questo bacio ha causato nella vita delle persone care alla Volpe.

LEGGI ANCHE: