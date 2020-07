Ghali, uno dei musicisti più in vista della scena italiana, è stato recentemente protagonista di una brutta avventura. Il cantante di origini tunisine ma cresciuto a Baggio è stato vittima dell’aggressione da parte di una fan, che si è introdotta all’interno della villetta dell’artista, situata alle porte di Milano (in località Buccinasco per la precisione).

L’aggressione ha avuto luogo sabato sera

Sabato 11 giugno, Ghali, che vive con la famiglia nella sopra citata residenza poco lontano da Milano, è stato vittima dell’aggressione di una giovane fan che, secondo quanto riferito dai media, era partita da un paese del beneventano per raggiungere l’abitazione dell’artista.

La ragazza si è inizialmente sfogata sulla vettura dell’artista e, successivamente, su alcuni degli arredi trovati in giardino. Infine, ha tentato di prendersela con lui. Ghali – che nelle settimane scorse è stato fotografato in un locale meneghino in teneri atteggiamenti con una ragazza che non era la super modella Mariacarla Boscono, visibilmente disorientato le ha chiesto il motivo di tale comportamento.

“Lo sai benissimo, lo sai benissimo”: questa la risposta della giovane stalker, che è stata fermata e immobilizzata dagli agenti della polizia locale di Buccinasco, che hanno successivamente chiamato il 118. Intervenuti sul posto, i soccorritori si sono accertati in merito alla mancanza di ferite sul corpo della giovane, denunciata a piede libero per danneggiamento e violazione di domicilio e portata all’Ospedale San Carlo.

