Giancarlo Magalli ha parlato del suo rapporto con Adriana Volpe. Il conduttore de I Fatti Vostri ha infatti litigato anni fa con l’ormai ex compagna di viaggio televisivo che, nella casa del Grande Fratello Vip, non si è certo risparmiata nel raccontare i contrasti avuti con lui.

Ospite nel salotto di Settimana Ventura, Magalli ha parlato per la prima volta della lite con la collega – finita addirittura nelle sedi giudiziari – lanciando un segnale molto chiaro all’inquilina della casa di Cinecittà.

Le parole di Magalli

“Spero che un giorno faremo pace”: queste le parole che Giancarlo Magalli ha dedicato alla donna con cui ha diviso per otto anni il percorso lavorativo. Nel salotto di Simona Ventura, il celebre conduttore ha parlato dei contrasti con la Volpe specificando che, a suo avviso, l’importante era riuscire a separarsi in quanto non riuscivano a lavorare bene assieme.

Giancarlo Magalli ha anche fatto un piccolo mea culpa, ammettendo di essere stato un po’ intollerante nel corso degli anni passati a lavorare fianco a fianco con Adriana Volpe, che nella casa è sempre più vicina ad Andrea Denver (atteggiamento che ha suscitato il malcontento di diversi utenti social).

Sempre nel salotto di Simona Ventura, Magalli ha specificato di aver più volte cercato un punto di incontro con la collega, inviandole dei messaggi di pace. La Volpe, però, a quanto pare ha deciso di non accoglierli in quanto “troppo arrabbiata”.

Pe ricordare le tappe della lite è il caso di sottolineare che il contrasto definitivo è arrivato nel 2017, dopo 8 anni che Magalli, sempre nel corso dell’intervista alla Ventura, ha definito “un po’ faticosi”. In questi quasi due mesi di permanenza nella casa del GF – reality che andrà avanti fino ad aprile tanto da aver portato alla cancellazione per quest’anno de L’Isola dei Famosi – la Volpe ha criticato aspramente anche la Rai, accusando i vertici di proporre contratti che non favoriscono la maternità delle conduttrici.

