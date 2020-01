Giancarlo Magalli, incidente stradale: cos’è successo al conduttore

Bruttissima disavventura per Giancarlo Magalli: il popolare conduttore ha avuto un incidente ieri a Roma, mentre guidava sulla Cassia Bis. Magalli stava guidando la sua Smart bianca e, a quanto pare, ha perso il controllo.

Il conduttore de I Fatti Vostri si è schiantato contro un guard rail e ha tamponato un’altra auto. Lo schianto è stato particolarmente violento ed è stata una fortuna che Magalli e i membri della famiglia presenti all’interno dell’altra auto coinvolta non siano rimasti feriti o anche peggio.

Stando a quanto riportano diversi quotidiani, come Il Tempo (che per primo ha dato la notizia), Il Giornale e il Messaggero, l’incidente si è verificato all’altezza di Fornello e l’altra macchina coinvolta sarebbe stata un SUV.

LEGGI ANCHE: Incidente per il comico Uccio De Santis.

Subito dopo l’incidente, sul posto è giunto anche Marcello Cirillo, collega e amico di Magalli. Provato e preoccupato, Cirillo ha dichiarato ai giornalisti di Dagospia:

«È stato un miracolo, l’auto era un cartoccio. Nessuno poteva credere che da quelle lamiere qualcuno potesse uscire vivo. Giancarlo è stato miracolato, per fortuna».

Magalli infatti è uscito da solo (e illeso) dalle lamiere della sua auto, che si è accartocciata dopo l’urto. Non ha neanche voluto che venissero chiamati soccorsi o ambulanze: si è semplicemente accertato che anche nell’altra auto andasse tutto bene.

Pare che Magalli non abbia riportato danni anche perché, da guidatore coscienzioso, indossava la cintura di sicurezza. In più, l’air bag avrebbe attutito il colpo.

Si potrebbe dire che non è un bel periodo per il conduttore: perennemente sotto attacco da parte di Adriana Volpe, che dalla casa del Grande Fratello continua a dirgliene di ogni, si sta ritrovando in difficoltà anche per altre ragioni.

Anche la collega Roberta Morise, infatti, non sta bene. Proprio il conduttore ne ha parlato qualche giorno fa in diretta, spiegando che non si sa ancora bene cosa abbia la donna.

LEGGI ANCHE: Coronaviris, caso sospetto a Parma.