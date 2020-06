Giancarlo Magalli: la figlia Michela coinvolta in un incidente in vacanza

La figlia di Giancarlo Magalli, Michela, è rimasta coinvolta in un incidente mentre si trovava in vacanza. A raccontarlo è stata lei stessa dalle sue Stories di Instagram.

Il piccolo incidente in Puglia

Classe 1994 – ha spento 26 candeline pochi giorni or sono – e content creator di professione, la figlia di Giancarlo Magalli ha avuto un piccolo indicente mentre si trovava in vacanza in Puglia. A rivelare l’accaduto è stata lei stessa dal suo profilo Instagram.

La figlia del celebre conduttore – in questi giorni nell’occhio del ciclone per via delle polemiche sull’addio di Roberta Morise a I Fatti Vostri – si trovava in vacanza in Puglia, per la precisione presso la ‘città bianca’ di Ostuni.

Mentre viaggiava su un’ape, i freni si sono rotti e la persona che guidava il mezzo si è schiantata contro un muro. Questo ha raccontato Michela Magalli sul suo profilo Instagram, postando una foto delle sue gambe coperte da lividi.

Come sopra accennato, si tratta di un incidente non grave. A poche ore da esso, infatti, Michela Magalli ha pubblicato sul suo profilo Instagram, seguito da più di 38mila follower, diverse Stories in cui mostra un rondone che, grazie ai consigli di una persona esperta, è riuscita a salvare, permettendogli di tornare a volare nel meraviglioso cielo della Puglia.

