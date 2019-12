Giancarlo Magalli su Paolo Fox: “Siamo ormai una coppia di fatto”

Giancarlo Magalli è stato ieri, 29 dicembre, ospite di Domenica In, il programma condotto su Raiuno da Mara Venier.

Parlando dell’astrologo Paolo Fox, l’ormai storico conduttore de I Fatti Vostri, scherzando sul loro rapporto d’amicizia, ha affermato: «Ormai siamo una coppia di fatto. Da 15 anni lavoro con lui e mi mette sempre all’ultimo posto» e «siccome non posso cambiare astrologo, perché gli voglio bene, ho deciso di cambiare segno».

Affrontando il tema ‘delicato’ dell’amore, il 72enne romano ha detto: «Se ho una relazione? Ho molte relazioni, vanno e vengono, finiscono» ma Magalli ha chiarito di non avere rinunciato ai sentimenti anche se Paolo Fox ha consigliato all’amico di essere prudente con i matrimoni.

LEGGI ANCHE: Lorenzo Crespi parla della sua brutta malattia.

In effetti, son ben due le relazioni di Magalli naufragate da cui, comunque, ha avuto due figlie. Michela e Manuela. A tal proposito, parlando del divorzio con Valeria Donati, qualche tempo fa a Paola Perego ha detto: «Per me è stato un trauma. Per il divorzio ho sofferto da morire perché le volevo bene a mia moglie, mi mancava, non ero abituato a stare solo, erano 20 anni che stavamo insieme, 22. Quindi di colpo la vita ti cambia, e in peggio cambia. Ho pianto come un vitello per mesi e mesi, poi ci si abitua a tutto, però a me è dispiaciuto, anche a nostra figlia. Infatti ancora adesso quando io le dico ‘andiamo a cena con mamma’, lei è tutta contenta».

LEGGI ANCHE: L’ex calciatore Legrottaglia e la castità.

Comunque, il rapporto tra Magalli e Valeria Donati resta buono: «la cosa che ci unisce di più è l’amore per nostra figlia Michela, un amore che nessun atto giudiziario può scalfire, ma tante altre cose sono rimaste».

Michela Magalli, tra l’altro, è una social influencer da oltre 36mila follower su Instagram.

LEGGI ANCHE: Madre surrogata resta incinta durante la gravidanza.