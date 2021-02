Giancarlo Magalli torna a parlare di Adriana Volpe: “Ha problemi con le altre donne”

Giancarlo Magalli ha parlato di Adriana Volpe in un’intervista a Nuovo Tv.

in un’intervista a Nuovo Tv. Il conduttore de I Fatti Vostri ha chiamato in causa il rapporto tra la ex collega e Stefania Orlando.

Magalli ha sottolineato che l’amicizia tra la Volpe e la Orlando è nata di recente.

Lo scontro a distanza tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli non accenna a placarsi. Di recente, il conduttore de I Fatti Vostri è tornato a parlare della ex collega in occasione di un’intervista a Nuovo Tv.

Magalli: le rivelazioni sul rapporto tra la Volpe e Stefania Orlando

Nel corso della sopra citata intervista, Giancarlo Magalli ha parlato del rapporto tra colei che è stata sua compagna di viaggio sul piccolo schermo per tanti anni e una delle inquiline dell’attuale edizione del GF Vip, ossia Stefania Orlando.

Per quello che so, e so di sapere la verità, Stefania Orlando non l’ha molto sopportata e non erano amiche, l’amicizia deve essere nata di recente. Forse una buona parola per il Grande Fratello Vip ce l’ha messa proprio Adriana.

Queste alcune delle parole di Magalli – al centro dell’attenzione in queste settimane anche per la condivisione di alcuni ricordi legati al passato scolastico con il premier incaricato Mario Draghi – che, sempre nell’intervista a Nuovo Tv, ha detto la sua su come la Volpe si rapporta alle colleghe conduttrici.

Non conosco i motivi precisi ma in genere Adriana ha problemi con le altre donne perché prende il loro posto in televisione. Lo ha fatto più di una volta. Basti ricordare quello che è successo a Manila Nazzaro, che non è stata riconfermata a Mezzogiorno in famiglia.

Non resta che attendere per vedere come e se Adriana Volpe, perfetta padrona di casa del programma Ogni Mattina su TV8, reagirà alle parole dell’ex collega.

