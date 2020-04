I contrasti tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli sono andati avanti per diverso tempo. I due conduttori, compagni di viaggio per tanti anni nello studio de I Fatti Vostri, hanno rotto i rapporti in maniera non certo piacevole.

Tre anni fa, la Volpe ha addirittura rivelato di aver agito per vie legali contro l’ex collega. Anche nella casa del Grande Fratello Vip, che la Volpe ha lasciato a seguito della morte del suocero Ernesto Parli, l’argomento dei loro contrasti e di quelli tra Adriana e la RAI è stato toccato.

Adesso, a pochi giorni dalla chiusura del reality prevista per l’8 aprile, arriva un colpo di scena atteso da molti fan dei programmi RAI che hanno visto protagonisti la Volpe e Magalli. Il conduttore, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha infatti rivelato di avere intenzione di fare pace con l’ex collega.

Magalli: “Il Coronavirus mi ha fatto riflettere”

Intervistato dal settimanale Oggi, Giancarlo Magalli ha dichiarato di aver riflettuto molto in queste settimane all’insegna dell’emergenza Coronavirus e di aver deciso di fare pace con l’ex compagna di viaggio.

Il conduttore romano, che compirà 73 anni il prossimo luglio, si è anche detto dispiaciuto per il lutto che ha colpito la famiglia della Volpe. Parlando con i giornalisti di Oggi, Magalli ha sottolineato di avere tutte le intenzioni di chiudere la faccenda, ricordando che tutto è successo in quanto caratterialmente non erano compatibili.

“Ormai sono passati anni… perché trascinarci in tribunale?”: queste le parole del volto di alcuni tra i più celebri programmi RAI che, nel corso dell’intervista, ha parlato anche de I Fatti Vostri, trasmissione che, nonostante l’emergenza, sta continuando ad andare in onda (ovviamente con lo staff a ranghi ridotti). Magalli, parlando dei programma che conduce da anni, ha specificato che in questo periodo gli ascolti stanno andando molto bene.

