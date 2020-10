Gianluca Vacchi papà: è nata la figlia Blu Jerusalema

Lo ha annunciato su Instagram, social che lo vede da anni macinare numeri da capogiro, con una dolcissima foto che lo ritrae assieme alla compagna Sharon Fonseca e alla loro bimba. Gianluca Vacchi è diventato papà e, come appena ricordato, ha accolto la prima figlia, che è stata chiamata Blu Jerusalema.

La dolcissima dedica

Gianluca Vacchi, che lo scorso luglio aveva annunciato il sesso della piccola con un video girato nel giardino della sua villa, ha ufficializzato il parto di Sharon, la sua giovanissima compagna, con uno scatto tenerissimo in cui i due neogenitori si guardano con amore. Nella foto, si intravede la manina di Blu che stringe il dito del papà.

L’imprenditore ha accompagnato lo scatto con una dedica all’insegna della dolcezza.

«She is with us… Sharon and I are happy to announce that this morning our daughter, Blu Jerusalema Vacchi, was born.

Thanks God she is healthy and we are simply already loving her more than our lives.

Gianluca & Sharon».

La medesima foto è stata condivisa dalla Fonseca, nata in Venezuela il 31 gennaio 1995 e di 28 anni più giovane rispetto al compagno, classe 1967.

