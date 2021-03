Gianni Morandi, la foto in ospedale con la moglie Anna scatena le polemiche

Gianni Morandi si trova ricoverato presso il centro grandi ustionati dell’Ospedale Bufalini di Cesena.

Il cantante ha pubblicato su Instagram una foto in cui appare con la moglie Anna che lo aiuta a mangiare.

Lo scatto è stato accolto con forti polemiche.

Gianni Morandi, che si trova attualmente ricoverato presso l’Ospedale Bufalini di Cesena a seguito delle ustioni riportate dopo essere scivolato mentre bruciava le sterpaglie in campagna, è al centro di un’aspra polemica. Sul profilo Instagam del cantante, è infatti stata pubblicata una foto in cui si vede la moglie Anna, con indosso la mascherina, che lo aiuta a mangiare.

Gianni Morandi, la polemica per la foto

La foto sopra citata, che arriva a pochi giorni dalla pubblicazione di un video in cui, con la colonna sonora di Ragazzo Fortunato di Jovanotti, il cantante emiliano fa i primi passi in corsia, ha scatenato le polemiche nei commenti per via della presenza di Anna Dan – con la mascherina sul volto – nella stanza d’ospedale del marito.

Ecco una delle tante critiche allo scatto della coppia:

Con tanto rispetto x Gianni ma nn è giusto postare questa foto molte persone sono all’ospedale soli senza vedere i parenti.

C’è anche chi ha difeso il cantante emiliano, facendo presente che, in alcune Regioni e nei reparti non Covid, i parenti dei degenti possono entrare tranquillamente.

