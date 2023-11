Giappone, una delle mete più gettonate per una luna di miele indimenticabile

Nessuno può negare come il Giappone sia una delle mete più affascinanti al mondo. Dal punto di vista di un Europeo, un cittadino o una cittadina dell’Europa mediterranea, in particolare, la terra del Sol Levante è un altro pianeta ed è carica di fascino. Il Giappone è in grado di unire in modo armonioso la sua storia e la sua avanguardia, dalle metropoli frenetiche come Tokyo alle città storiche come Kyoto. Il Sol Levante nasconde tesori anche in luoghi meno conosciuti, luoghi che aspettano di essere visitati e vissuti.

Non sarà un caso che nel corso dell’ultimo anno si sia consolidata anche come una delle mete più gettonate per i viaggi di nozze. Sempre più coppie in luna di miele, infatti, scelgono il Giappone per celebrare il proprio amore, in un luogo stupendo ed esotico, ma anche una nazione misteriosa e piena di contrasti visivi e storici.

I dati nazionali che raccontano l’afflusso di turisti arrivati in Giappone hanno riportato un notevole aumento nel settore, con oltre due milioni di visitatori registrati, ad esempio, solo nel mese di ottobre dello scorso anno. Ma perché il Giappone è diventato la destinazione ideale per le lune di miele? Tutto potrebbe aver avuto inizio quando due star di Hollywood, Marylin Monroe e Joe di Maggio, scelsero Tokyo come sfondo per il loro viaggio di nozze nel 1954. Forse, da allora, il paese dell’estremo oriente è diventato meta per chi cerca un luogo in cui celebrare l’amore eterno.

Strade illuminate da lanterne, giardini zen e templi antichi: una sorta di viaggio nel tempo che lascia senza fiato. Un evento suggestivo va segnalato: la fioritura dei ciliegi, conosciuta anche come Sakura. Ogni primavera, arriva il regalo più bello della natura che trasforma il paesaggio in un dipinto, con gli alberi che si tingono di rosa e bianco. Uno scenario davvero romantico.

In autunno le tonalità calde, dai rossi accesi dei momiji (acero giapponese) ai gialli dorati dei ginkgo, rendono i paesaggi nuovamente straordinari. L’inverno, invece, sempre il periodo più conveniente per visitare il Paese. Inoltre, le montagne giapponesi offrono grandi piste da sci e snowboard, tra le più frequentate al mondo.

Dove andare? Pensando a un viaggio in Giappone, balzano in mente subito le immagini di una grande e colorata capitale, Tokyo. Tuttavia, vanno considerate anche destinazioni meno conosciute. La penisola di Izu, un rifugio romantico per le coppie. E poi, l’isola di Naoshima, conosciuta come “l’isola dell’arte“ perché ospita opere artistiche di fama internazionale.

Yayoi Kusama – Pumpkin

C’è poi la bellezza di Kyoto che attrae milioni di visitatori ogni anno. Si tratta di luoghi che offrono un vero assaggio della vita quotidiana della popolazione locale. Ogni regione ha i suoi piatti tradizionali da assaggiare, spesso tramandati da diverse generazioni.