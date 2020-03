Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati, ecco perché

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati, è arrivata la conferma ufficiale. I due, reduci da una crisi nel 2017, che li ha tenuti separati per oltre un anno, adesso sembra che si dicano addio per sempre. Anche se hanno tutta l’intenzione di mantenere buoni i rapporti per il figlio Andrea.

Tre anni fa avevano affidato la notizia all’Ansa, questa volta invece scelgono le stories di Instagram, e precisamente il profilo di lui. Un messaggio che sancisce la fine di un amore, ma che mostra un grande rispetto di quello che è stato.

«Anna ed io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicuro che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata»: queste le parole di Gigi D’Alessio, le stesse sul profilo di Anna.

La loro relazione è stata sempre discussa, dall’inizio (a cominciare dalla differenza di età). Il cantante, oltretutto, ha lasciato la moglie Carmela Barbato per poter stare con la collega.Un amore lungo e passionale, il loro.

La prima crisi sembra sia dipesa dal mancato matrimonio e dal desiderio di un altro figlio non voluto da entrambi. Nonostante tutto hanno provato a salvare la loro unione, e fino a poco tempo fa sembrava stesse procedendo nel migliore dei modi.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati, un indizio lo aveva dato l’avvistamento della cantante ai Parioli, alla Villa Amorilandia: l’appartamento scelto anche per la passata separazione. I social, che hanno spesso celebrato la loro felicità, adesso sanciscono la fine di una grande storia d’amore purtroppo giunta al capolinea.

