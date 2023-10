Gioia, il segugio francese di ariégeois di 2 anni che non voleva cacciare e ora è in canile

Nella vita di ogni persona, c’è un posto speciale riservato ai nostri fedeli amici a quattro zampe. L’entusiasmo che sprizzano con le loro espressioni adorabili e la gioia che portano nei nostri giorni sono un tesoro inestimabile. Tornando a casa dopo una lunga giornata di lavoro, i nostri cani sono lì ad accoglierci con una scodinzolata e un’affettuosa accoglienza che riempiono il cuore di felicità.

Una passeggiata al mattino presto con il nostro amico peloso in una fresca giornata di primavera o un semplice gioco nel parco mentre il sole splende sono momenti di pura gioia condivisa. Persino il relax tranquillo a casa diventa più significativo quando il nostro amico a quattro zampe è lì con noi, pronto a condividere ogni momento.

Ma i cani ci offrono ben più di semplici momenti di felicità. Contribuiscono alla nostra vita sociale, rendendoci più socievoli, frequentando i corsi di educazione, incontri con altri proprietari di cani nel parco e innumerevoli altre occasioni. Alcune ricerche svolte dall’Università di Harvard hanno dimostrato che i proprietari di cani hanno una pressione sanguigna più bassa, dovuta sia all’aumento dell’esercizio fisico, sia semplicemente al fatto che la pressione sanguigna scende quando si accarezza il cane.

I cani non sono solo amici, ma anche insegnanti, in grado di impartire preziose lezioni di affetto e reciproco rispetto. Questi meravigliosi compagni sono particolarmente formativi nei confronti dei bambini, aiutandoli a crescere in un ambiente di impegno, rispetto e responsabilità.

Mentre i cani possono entrare nelle nostre vite in vari modi, tra gli aspetti più significativi c’è l’adozione da un canile. Questa scelta non solo arricchisce la vita, ma offre una seconda possibilità a un animale che potrebbe altrimenti trascorrere la sua esistenza senza una vera famiglia. Ogni animale di un canile ha una storia da raccontare, spesso segnata da momenti di maltrattamenti e abbandono.

All’interno di questi rifugi ci sono cani di ogni età, sesso e personalità, tutti in cerca di una casa amorevole. Grazie all’assistenza del personale specializzato, puoi trovare il compagno a quattro zampe perfetto per soddisfare le tue esigenze e donare una nuova speranza a un amico in cerca di affetto. E non solo, tramite l’adozione si potrà anche risparmiare, avendo la sicurezza di avere un animale sano, vaccinato e dotato di regolare microchip.

In un angolo silenzioso di un canile, c’è una storia di Gioia che attende di essere condivisa. Gioia è una straordinaria cagnetta, un segugio francese Ariégeois pura, comprata per andare a caccia, ma la caccia non è mai stata il suo sogno. La sua anima è libera, e il desiderio di Gioia è di trovare una famiglia amorevole che possa comprendere e accogliere il suo spirito vivace.

Il suo nome, “Gioia”, è un riflesso del suo carattere radiante. È sempre pronta a condividere la sua felicità con chiunque incroci il suo cammino. A soli due anni di età, Gioia è sverminata, vaccinata, microchippata e sterilizzata. Con una taglia medio contenuta di circa 16 kg, si adatta perfettamente a un ambiente domestico.

Gioia è molto socievole, e la sua dolcezza e affetto non conoscono limiti. Si integra senza problemi con altri cani e persino con gatti. Questo tesoro peloso è in attesa di trovare una casa che possa riempire di gioia, così come ha riempito la vita di coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla.

Sfortunatamente, i mesi trascorsi in canile hanno fatto perdere a Gioia parte della sua speranza. Ma c’è ancora tempo per cambiarle la vita. Se desideri far diventare la tua casa un luogo più felice e vibrante con la presenza di Gioia, non esitare a chiamare per conoscerla. La sua storia è un invito a dare a un animale meraviglioso una seconda possibilità e a essere parte di una storia di amore, affetto e gioia condivisa.

Per avere maggiori informazioni, è possibile contattare i numeri 348.5122793 o 348.5154950 o ancora adozionigattiecaniorg@gmail.com

