Giorgia Palmas e Filippo Magnini sposi: la proposta di matrimonio a Natale

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sposeranno presto. Lo ha annunciato la showgirl su Instagram in un post condiviso nel giorno di Natale.

«Sono tanto emozionata ed è difficile trovare le parole giuste per descrivere la meraviglia di questo momento ma so di per certo che questo Natale rimarrà nel mio cuore per sempre, magico e indimenticabile ed io, anzi, noi ieri notte abbiamo vissuto una favola. Ti Amo da morire @filomagno82, sono la persona più felice del mondo», ha scritto la 37enne di Cagliari.

Già a Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele su Raiuno, l’ex nuotatore aveva preannunciato le nozze: «Quando non lo so, ma sicuramente me la sposo. Per me il matrimonio è un valore importante, se trovi la persona giusta come Giorgia lo devi fare».

Magnini e Palmas si sono fidanzati ufficialmente il 15 marzo 2018: «Ho fatto i miei studi, abbiamo amici in comune come Alessandro Martorana ed Elena Barolo, ho sondato il terreno. Sapevo che era single da un po’. Lei non l’ho mai incontrata e vista prima di persona. Ho chiesto poi di incontrarla. Abbiamo fatto delle cene con amici, poi siamo rimasti da soli e ci siamo messi insieme. È stato tutto perfetto», ha raccontato Magnini.

Il due volte campione mondiale nei 100 metri nel 2005 e nel 2007 ha anche raccontato come ha conquistato la Palmas: «Con un tiramisù, mi piace cucinare. Invece di farle un regalo materiale al suo compleanno, le ho preparato la torta. Avevo una paura pazzesca, alla fine era molto buono. E lì mi ha dato un bacio».

