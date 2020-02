Giorgio Mastrota e il tradimento di Natalia Estrada: cos’è successo davvero?

Giorgio Mastrota chiunque sia nato prima degli anni 2000 lo conosce come volto delle televendite, e sa anche della storica unione con la showgirl Natalia Estrada. La coppia, infatti, era tra le più famose del mondo dello spettacolo. Classe 1964 e ormai lontano dalle scene da qualche anno, Mastrota è in procinto di sposarsi con la sciatrice professionista Floribeth Gutierrez.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello Vip, lo sfogo di Antonella Elia: “Mi sfruttate per fare ascolti”

Al suo attivo ha anche alcune conduzioni di programmi televisivi, uno tra tutti Nati per vincere, e negli anni d’oro era noto anche per la relazione con la ballerina di origini spagnole, anche lei ormai distante dallo show business. Recentemente l’uomo ha detto di no alla partecipazione al Grande Fratello Vip.

I due si sono conosciuti in Spagna, quando il conduttore lavorava per l’emittente Telecinco. Si sono sposati nel 1992 a Madrid, dando alla luce – sei anni dopo – la figlia Natalia Junior. L’anno coincide con quello della separazione.

Ma perché il loro amore è finito? Molti se lo chiedono, a distanza di oltre vent’anni. La loro rottura, infatti, è stata d’interesse di tutti i media nazionali. «Sai, quando ci siamo separati io facevo la parte del cornuto e l’hanno detto al Tg5», ha dichiarato Giorgio Mastrota, durante una recente intervista rilasciata ad Alessandro Cattelan. Il fatto che cinque milioni di persone fossero venuti a conoscenza di quello che lui sapeva già lo ha definito «catartico».

A distanza di anni è riuscito ad analizzare con distacco la vicenda, ammettendo che verso la fine del loro rapporto non c’era più il trasporto di un tempo. Natalia Estrada, secondo l’ex, è stata condizionata dalla profonda crisi che c’era tra i due.

LEGGI ANCHE: Mirigliani: “Ho denunciato mio figlio per salvarlo dalla droga”

Inoltre, dopo tanto tempo, ha confessato di avere tradito anche lui: «Ho usato soltanto quel minimo di cautela perché le mie scappatelle restassero segrete, a differenza di mia moglie», ha detto sempre durante l’intervista a Cattelan. Poi ricorda il periodo in cui aspettavano la nascita della bambina come quello più intenso. Entrambi temporaneamente senza lavoro, trascorrevano molto tempo insieme, dedicandosi al loro rapporto.

LEGGI ANCHE: “Il Signore è sceso su di voi”, Joe Bastianich a Italia’s got talent.