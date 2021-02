Giovane in monopattino elettrico muore in un incidente stradale

Stamattina, a Genova, in via Monticelli, nel quartiere di Marassi, c’è stato un incidente stradale mortale.

Una donna di circa 30 anni è stata travolta da un tir mentre era a bordo del suo monopattino elettrico. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per la donna non c’è stato nulla da fare. I rilievi sono in mano agli agenti della sezione infortunistica della polizia locale.

Secondo le prime ricostruzioni la donna – che indossava il casco – sarebbe stata urtata da un camion: il conducente scontrandola l’avrebbe fatta cadere. Un’altra ipotesi è che la donna sia caduta e il conducente del tir non se n’è accorto e l’ha investita.

I vigili hanno raccolto la testimonianza di un pensionato che avrebbe visto l’incidente.

